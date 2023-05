Yếu tố làm tăng 30 lần khả năng xảy ra nắng nóng kỷ lục ở châu Á

Nghiên cứu của WWA cho biết, nhiệt độ trong khu vực nóng hơn ít nhất 2 độ C do biến đổi khí hậu.

Nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu ấm hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, thì đợt nắng nóng hồi tháng 4 vừa qua có thể tái diễn cứ 1-2 năm một lần ở Ấn Độ và Bangladesh. Hiện thế giới đang ấm hơn từ 1-1,2 độ C.