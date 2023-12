Yêu thương gói ghém trong ổ bánh mì Sài Gòn

Ảnh minh họa.

Ổ bánh mì Sài Gòn đâu chỉ thấm đượm cái hương vị thơm ngon khó cưỡng mà còn chất chứa biết bao tình yêu thương của người dân Việt Nam chúng ta. Từ tình cảm cha mẹ dành cho con khi nhường những ổ bánh mì trong gian khó, lại nhớ đến những lần quê tôi có cơn bão đổ bộ, phải sơ tán dân, những chiếc xe cứu trợ từ Sài Gòn về miền Tây đang mang theo những ổ bánh mì Sài Gòn đầy ắp chả, bì, lần lượt được phát cho người dân vượt qua cơn đói đã in sâu vào miền ký ức tuổi thơ tôi. Khi cơn bão đi qua, về đến nhà, những lúc nhớ thương hương vị bánh mì, tôi lại ngây thơ nói với mẹ rằng “ước chi bão lại vô để có thể được đoàn cứu trợ phát những ổ bánh mì to bự đầy ắp nhân thịt he mẹ!”

Ta lại nói đến trận đại dịch Covid vừa qua, cái tên “bánh mì Sài Gòn” tạm chuyển sang tên “bánh mì không đồng” mới thấy được bao yêu thương của người dân Sài Gòn đã gói ghém cả vào trong ổ bánh mì dành cho bao người dân trên cả nước. Họ trao cho nhau những ổ bánh mì mang cả tấm lòng cùng chung tay chia sớt ngọt bùi, gian khó để đẩy lùi đại dịch. Những ổ bánh mì tưởng chừng bé nhỏ kia đã tiếp sức biết bao mảnh đời lao động đang rơi vào cảnh trắng tay vì dịch bệnh hoành hành. Nhiều lò bánh mì vẫn được phép sản xuất khi phong tỏa thành phố, nhằm phục vụ cho các lực lượng chống dịch, tiếp tế người dân khắp nơi mới thấy hết giá trị của ổ bánh mì Sài Gòn thật đáng trân quý.

Rong ruổi Sài Gòn, ta sẽ bắt gặp hình ảnh một bác lao công cầm trên tay ổ bánh mì, hay đôi khi xé làm đôi chia sẻ cho người bạn đang lã chã những giọt mồ hôi, lại đến hình ảnh một cô cậu học sinh mang chiếc cặp trên lưng ngồi sau xe cha mẹ ăn vội ổ bánh mì trên tay để kịp đến trường, một ông giám đốc mua những ổ bánh mì xách vào chiếc ô tô sang trọng để làm thức ăn buổi sáng… ta mới thấy được đây chính là một món ăn gần gũi và quen thuộc với bất kỳ người Sài Gòn nào, chúng có mặt ở bất kỳ đâu từ những xe bánh nhỏ nằm sâu trong hẻm cho đến những cửa hàng bày bán sang trọng.