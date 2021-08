Yêu cầu xử lý nghiêm hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu trong thời gian giãn cách

Khoảng 14h ngày 23/8, Công an huyện Tịnh Biên và Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 xã An Nông (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bắt quả tang ông Long đang ăn nhậu tại căng tin của trường cùng 5 người khác.