Yêu cầu Netflix gỡ phim "Little Women" khỏi kho ứng dụng ở Việt Nam

Những vi phạm này thể hiện ở lời thoại của nhân vật khi nhắc về chiến tranh Việt Nam tại tập 3 từ phút 58:01-58:22 và tập 8 từ phút thứ 5:41-7:01.

"Little Women" là bộ phim Hàn Quốc chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Louisa May Alcott. Bộ phim có cốt truyện được thay đổi để phù hợp hơn với khán giả Hàn Quốc hiện đại nhưng vẫn giữ những thông điệp cốt lõi của tiểu thuyết.

Phim kể về câu chuyện của ba chị em gái nhà họ Oh: In Joo (Kim Go Eun), In Kyung (Nam Ji Hyun) và In Hye (Park Ji Hoo). Tuy nhiên, trong tập 5, 7 và 8, bộ phim nhắc đến yếu tố chiến tranh và xuyên tạc lịch sử Việt Nam./.

P. V (TTXVN/Vietnam+)