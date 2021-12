Yêu cầu hạn chế tụ tập đông người dịp Tết Dương lịch

Your browser does not support the audio element.

Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - tại cuộc họp giao ban của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố với các sở, ngành, quận, huyện.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các địa phương quyết liệt vận động người dân hạn chế tụ tập đông người vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là vào dịp Tết Dương lịch. Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường nhắc nhở việc thực hiện 5K, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong phòng, chống dịch.