Yêu cầu gỡ bỏ, dừng tiết lộ thông tin trẻ em ở Tịnh Thất Bồng Lai

Trách nhiệm tìm hiểu thông tin là thuộc về các cơ quan pháp luật, cơ quan điều tra để xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật”, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, nhấn mạnh với Thanh Niên.

Một số hình ảnh được lan truyền trên mạng có đăng hình của trẻ em trái phép

Ngoài gửi công văn đến cơ quan quản lý đề nghị có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định tại luật Trẻ em, Cục Trẻ em cũng kêu gọi cộng đồng, người dùng mạng xã hội ngừng chia sẻ thông tin chi tiết, hình ảnh rõ mặt, tên, tuổi, giữ bí mật đời tư cho các em trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai" nói riêng và các vụ xâm hại, bạo hành nói chung.



Trước đó, bà Nguyễn Thị Nga, Phó cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) cũng chia sẻ với Tuổi Trẻ, trên mạng xã hội những ngày gần đây, nhiều người đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại "Tịnh thất Bồng Lai".



Không dừng lại, nhiều tài khoản mạng xã hội còn lan truyền một bản giám định ADN khẳng định ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ Long An) là cha các bé.



Theo bà Nga, những hành vi trên vi phạm khoản 11, điều 6 Luật trẻ em: "Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em".



Bên cạnh đó, điều 21 Luật trẻ em cũng nêu rõ "trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em".



"Đề nghị cộng đồng xã hội hãy giữ bí mật riêng tư cho trẻ em trong vụ tịnh thất Bồng Lai", bà Nga nhấn mạnh.



Trước đó, như đã đưa tin, thời gian qua các cơ quan chức năng tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An, tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ).



Trên cơ sở điều tra, ngày 5/1, Công an H.Đức Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can là những người "cầm đầu" cơ sở này. Cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra các hành vi vi phạm pháp luật tại đây để xử lý theo quy định của pháp luật.