Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về và vi phạm pháp luật năm 2022 (từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/9/2022), Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp khắc phục các nguy cơ về an toàn, an ninh mạng. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật An ninh mạng; ban hành Nghị định số 53/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; phê duyệt Đề án "Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách tăng cường bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay.

Báo cáo của Chính phủ cho biết đã yêu cầu Facebook, Google gỡ bỏ hơn 860 tài khoản, bài viết, video có nội dung vi phạm pháp luật, ngăn chặn truy cập hơn 7.200 trang mạng đặt máy chủ ở nước ngoài đăng tải nội dung thông tin xấu, độc (Ảnh minh họa).

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội trên không gian mạng (lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng, tội phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử, đánh bạc trên mạng Internet...) để người dân cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội.