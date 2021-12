Yêu cầu con gái phải chi tiêu 50,000 USD (1 tỷ VNĐ) một tuần - Bài học nuôi dạy con của người giàu thứ hai thế giới Jeff Bezos

Vì vậy, Bezos đã thiết lập một "quy tắc gia đình" cho con gái mình: 50,000 USD phải được chi tiêu trong một tuần, và chi tiêu một cách hợp lý, không thể chi tiêu theo ý muốn.

Ông hy vọng con gái mình có thể mạnh dạn hình dung, đầu tư tiền vào những gì cô bé thích hơn là chi tiêu từng chút một vào tài sản vô dụng. Ví dụ, cô con gái rất thích loạt phim Star Wars, vậy ông đề nghị cô có thể tiết kiệm một khoản tiền trên thẻ của mình mỗi tuần, có lẽ một ngày nào đó có thể mua bản quyền Star Wars?

Làm thế nào để thông qua lập kế hoạch hợp lý sử dụng tiền tiêu vặt, để nuôi dưỡng khái niệm quản lý tài chính của trẻ em, thiết lập quan điểm tiêu dùng chính xác từ khi còn nhỏ, đây là điều người giàu nhất thế giới cũng đang suy nghĩ và coi trọng.

Mặc dù cách tiếp cận của Bezos có thể không có nhiều giá trị tham khảo cho các bậc cha mẹ bình thường như chúng ta nhưng trường hợp này cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của giáo dục tài chính cho con cái từ khi còn nhỏ.

Bây giờ trẻ em từ nhỏ đã không thể tránh khỏi "tiền", nhưng "tiền" ngày càng không có khái niệm, luôn luôn nghĩ rằng điện thoại di động có sự giàu có vô tận, có thể cho mình tiêu xài thoải mái. Vì vậy, bây giờ sẽ có rất nhiều trẻ em không kiểm soát được, không có gánh nặng tâm lý khi nạp tiền vào trò chơi, thưởng cho các “streamers”.

2.

Thà trẻ em có ít ngón tay hơn, cũng không muốn chúng vô dũng vô mưu

Nói về giáo dục con cái, Bezos muốn nuôi dạy con cái của mình thành một người dũng cảm và có chủ đích.

Ông và người vợ cũ Mackenzie có ý tưởng giống nhau:

“I'd much rather have a kid with nine fingers than a resourceless kid." (“Tôi thà có một đứa trẻ với 9 ngón tay, hơn là một đứa con không biết làm gì”).

Họ thà để con cái thực hiện ý tưởng của chúng, dù có thiếu một ngón tay trong “cuộc phiêu lưu” của lũ trẻ, hơn là nhìn thấy chúng không quyết đoán, không dũng cảm.

Tất nhiên, "có chủ đích" không chỉ có nghĩa là định hướng về tài chính, khả năng sáng tạo và tư duy, mà họ còn coi trọng tính tự lập của con cái, sự sẵn sàng thử những điều mới, liên tục khám phá ranh giới nhận thức của chúng và liệu chúng có thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề hay không, có khả năng phục hồi và khả năng chống thất vọng, phá vỡ những khó khăn gặp phải trong cuộc sống.

Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, họ sẽ đưa con đi thử nhiều thứ khác nhau: du lịch trái mùa, thí nghiệm khoa học nhà bếp, ấp gà, học tiếng phổ thông, khóa học toán Singapore, và rất nhiều câu lạc bộ và thể thao với những đứa trẻ hàng xóm khác.