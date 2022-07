Yêu cầu biển hiệu ghi chữ Việt, Bộ dùng từ ‘mini’, ‘outlet’ đâu phải tiếng nước mình

Văn bản này tồn tại rất nhiều câu chữ chung chung, có nhiều quy định không mang tính khả thi, nhiều từ không rõ nghĩa, không thỏa mãn nhiều quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 8 điều 4 như sau: Thông tư là một dạng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trường, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ hay do các cơ quan cấp bộ ban hành. Trong đó, văn bản quy phạm pháp luật bao giờ cũng chứa các “Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.” Luật này cũng quy định tại khoản 4 điều 5 Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là phải “Bảo đảm tính khả thi” trong các văn bản quy phạm pháp luật nói chung.

Tại khoản 6 điều 5 Dự thảo Thông tư này quy định về cửa hàng tiện lợi như sau: “Đối tượng phục vụ chủ yếu là khách mua hàng trong phạm vi bán kính dưới 500m”. Chỉ trong một khoản với 16 chữ nhưng khi đọc lên sẽ vô cùng khó hiểu chứ chưa nói đến khả năng thực thi. Bản chất từ “Chủ yếu” đã là một khái niệm không thể định nghĩa trong đời sống hàng ngày. Nó có nhiều cách hiểu khác nhau cũng như không thể lượng hóa được.