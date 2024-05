Yêu 6 năm, cơ trưởng nổi tiếng nhất Việt Nam cầu hôn bất ngờ, chị đẹp bị sốc đáp 'muốn làm vợ anh không?' theo cách khó đỡ

Trước khi đi vào màn chính, Quang Đạt bày ra trò chơi hiểu ý đối phương. Nam cơ trưởng đóng vai người gợi ý các câu hỏi để Hà Trúc đưa ra đáp án. Và đến câu cuối cùng, khi hot blogger vẫn đang hiếu thắng, "bức xúc" vì bạn trai đọc gợi ý chậm thì Quang Đạt bất ngờ quỳ xuống, cầu hôn cô gái của đời mình.

Your browser does not support the video tag.

Màn cầu ngôn vừa hài hước, vừa ngọt ngào của cặp đôi Quang Đạt - Hà Trúc

"Ngày này đúng 6 năm trước, ở đúng vị trí này, mình lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu ăn tối với nhau. Và mình đã thích nhau vì rất nhiều điểm tốt đẹp và hoàn hảo của người kia.

Nhưng trong 6 năm vừa qua, cái mà anh cảm ơn nhất là mình đã có thể chia sẻ với nhau những điều không hoàn hảo của bản thân. Anh nghĩ là khi hiểu và biết những thứ đó, cả tốt, cả xấu thì nó thực sự làm cho mình muốn đi tiếp với người kia một thời gian dài hơn.