Yen mất giá, người Nhật đổ xô mua iPhone cũ

Chính điều này lại khiến cho thị trường iPhone đã qua sử dụng (secondhand) tại Nhật Bản trở nên nhộn nhịp. Yen Nhật mất giá bóp nghẹt người dùng và thúc đẩy thói quen mua sắm mới. Giới quan sát nhận định khách hàng Nhật ngày càng cởi mở hơn với việc mua đồ cũ nhờ sự phổ biến của các website đấu giá trực tuyến.

Vào tháng 7, Apple tăng giá iPhone tiêu chuẩn gần 1/5. iPhone 14 bản thường cũng đắt hơn 20% so với iPhone 13, ngay cả khi giá bán tại Mỹ không đổi (799 USD). Do đồng USD tăng mạnh so với các đồng tiền khác trong năm nay, yen đặc biệt bị ảnh hưởng và mất giá khoảng 22%.

Khách hàng xem điện thoại cũ trong cửa hàng Iosys ở Tokyo, Nhật Bản ngày 28/10. (Ảnh: Reuters)

Kaoru Nagase, một nhân viên văn phòng, muốn mua máy mới nhưng không đủ tiền cho iPhone 14 có giá thấp nhất 119.800 yen (814 USD). Vì vậy, anh chuyển sang mua iPhone SE 2 cũ tại phố điện tử Akihabara ở Tokyo với giá chưa tới 1/3.