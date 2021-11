Yên Bái khẩn tìm người ở 7 địa điểm sau ca mắc Covid-19 cộng đồng đầu tiên

Your browser does not support the audio element.

Tối 27/11, Sở Y tế Yên Bái cho biết Trung tâm Y tế huyện Yên Bình qua xét nghiệm sàng lọc ca bệnh ho, sốt đến khám đã phát hiện một trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra truy vết trường hợp mắc Covid-19 này trong 14 ngày gần đây không đi ra khỏi địa bàn tỉnh. Đây là trường hợp đầu tiên tại Yên Bái mắc Covid-19 ngoài cộng đồng.

Ngay khi ghi nhận ca mắc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành khoanh vùng, truy vết, phun khử khuẩn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh.