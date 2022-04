Yên Bái khai thác triệt để lợi thế, kích cầu phát triển du lịch

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Tiến Khánh – TTXVN Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Tiến Khánh – TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết, năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, kết quả thực hiện các chỉ tiêu về phát triển du lịch của tỉnh giảm mạnh so với các năm trước. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Do vậy, Hội nghị này là dịp để chính quyền tỉnh Yên Bái lắng nghe, cùng bàn cách tháo gỡ với mong muốn kích cầu, phục hồi du lịch để Yên Bái trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng với du khách trong nước và quốc tế.