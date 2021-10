Y tế TP.HCM thích ứng giai đoạn mới

Chia sẻ về hành trình "chuyển xanh" của Bệnh viện Quận 7 – một trong những bệnh viện đầu tiên tại TP.HCM được trở về công năng khám chữa bệnh thông thường, TS.BS CKII Nguyễn Thế Vũ, Phó giám đốc điều hành BV đã chia sẻ, trong thời gian bệnh viện "tách đôi" tham gia điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, việc khám, chữa bệnh lý khác cho người dân gặp nhiều khó khăn, trở ngại; chủ yếu do tâm lý người bệnh sợ bị lây nhiễm.

Trong điều kiện hiện nay, khi bệnh viện được công bố xanh - sạch hoàn toàn COVID-19 và được chuyển đồi về công năng khám chữa bệnh thông thường với công suất 150 giường bệnh nội trú và khám ngoại trú 1.200-1.300 ca/ngày, bệnh viện đã giúp người bệnh an tâm khi đến khám chữa bệnh, kể cả cấp cứu an toàn.

