Ý niệm về cái chết và sự sống

Có một nhận định phổ biến là cảnh mở đầu phim sẽ là cảnh quan trọng vì nó thiết lập tone và mood cho cả bộ phim, đồng thời giới thiệu cho khán giả câu chuyện và nhân vật sắp được kể trong bộ phim đó. Phân cảnh mở đầu của Memento Mori: Đất đã làm được điều này. Bộ phim mở ra với hình ảnh Vân khỏa thân nằm cuộn tròn lại giữa mặt đất trông như cô đang được đưa về với đất mẹ một cách nguyên sơ nhất, giống như cách cô đến với thế giới này – một mình, đơn độc và trần trụi. Một cảnh mở đầu đầy tính ẩn dụ, hình tượng và đã thu hút sự chú ý của tôi.

Memento Mori: Đất đi theo hướng trộn lẫn đời thật và ảo mộng, hiện tại và quá khứ để khai thác những mong muốn cuối đời của Vân. Lối kể chuyện này tuy có phần hợp lý đối với một nhân vật cận tử đang nằm liệt giường, song đây là phương pháp khó áp dụng và dễ gây phân tâm cho khán giả, từ đó không tạo được độ cao trào như mong muốn, khiến bộ phim khó đọng lại trong tâm trí người xem.

Ngoài ra, một số nhân vật phụ xuất hiện chớp nhoáng và không để lại dấu ấn nặng lên tiến trình câu chuyện, mặc dù về bản chất các nhân vật này đều có một vai trò quan trọng riêng trong phim.

Nhân vật Vân (thủ vai bởi RED) và Hoàng (thủ vai bởi Kim) trong Memento Mori: Đất.

Lời bài hát cuối phim Going home. Going home. I am going home (Trở về nhà, trở về nhà, tôi đang trở về nhà) như lời an ủi cuối cùng Vân gửi đến người thân của cô với mong muốn họ được an lòng vì cô đang về nhà, về với đất bụi đã sinh cô ra. Tôi tin rằng ở nơi đó Vân sẽ không đơn độc vì có mẹ cô đang chờ.