Ý nghĩa phong thủy các ngón tay đeo nhẫn cho nam và nữ

Không chỉ đẹp về hình thức, việc đeo nhẫn theo phong thuỷ còn mang lại sự may mắn về tài vận, tình cảm và sự nghiệp. Đặc biệt, vị trí đeo nhẫn giúp bạn phán đoán tính cách và đời sống của một người khi bạn quan sát. Trước giờ nhẫn vẫn luôn là món trang sức được sử dụng rộng rãi cho cả nam lẫn nữ nhằm mục đích làm đẹp cho bản thân. Bên cạnh đó, việc đeo nhẫn cũng thể hiện tính cách riêng của từng người. Tuy nhiên, có thể mọi người chưa biết chính xác ý nghĩa các ngón tay đeo nhẫn ở cả nam và nữ. Bài viết dưới đây sẽ cho chúng ta khám phá ý nghĩa của những ngón tay đeo nhẫn.

Tên gọi 5 ngón tay trên bàn tay. Ý nghĩa đeo nhẫn Ý nghĩa các ngón tay đeo nhẫn không chỉ thể hiện quyền lực và cá tính của người đeo nó. Mà nó còn thể hiện sự tinh tế trong việc lựa chọn nhẫn. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại nhẫn với kiểu dáng mạnh mẽ phù hợp với nam giới. Đồng thời có cả những chiếc nhẫn có kiểu dáng mềm mại, nhẹ nhàng dành cho phụ nữ. Bên cạnh đó, việc đeo nhẫn còn mang giá trị tinh thần. Nhẫn đính hôn, nhẫn cưới, nhẫn đôi với bạn thân… đều mang ý nghĩa kỷ niệm riêng. Nó đánh dấu những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của người đeo.

Nhẫn không chỉ là món phụ kiện tạo điểm nhấn cho bàn tay mà còn mang ý nghĩa kỷ niệm hoặc đánh dấu cột mốc quan trọng nào đó khi đeo. Ngoài ra, nhẫn cũng là một món trang sức thẩm mỹ. Nhẫn giúp tạo điểm nhấn cho bàn tay và làm cho các bộ trang phục trở nên hoàn thiện hơn. Đôi khi một chiếc nhẫn chỉ phù hợp với một bộ trang phục nhất định. Vì vậy nhiều người mới mua nhiều loại nhẫn khác nhau để phối với nhiều bộ trang phục. Trong văn hóa châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam, quan niệm về việc chọn mua trang sức theo phong thủy được áp dụng khá rộng rãi. Trong đó, việc lựa chọn và đeo nhẫn theo phong thủy đã trở thành một xu hướng được nhiều người quan tâm. Ý nghĩa các ngón tay đeo nhẫn cho nam theo phong thủy Theo quan niệm phong thủy, vị trí đeo nhẫn trên từng ngón tay của nam mang những ý nghĩa khác nhau. Chẳng hạn như: Nam đeo nhẫn ngón tay cái: Thể hiện sự giàu có và tầm ảnh hưởng lớn trong các mối quan hệ xã hội. Nam đeo nhẫn ngón tay trỏ: Tượng trưng cho quyền lực và khả năng lãnh đạo đội nhóm trong công việc. Đeo nhẫn ở ngón cái sẽ cho thấy sự giàu có và tầm ảnh hưởng, cũng như thể hiện cá tính khác biệt của người đeo. Nam đeo nhẫn ngón tay giữa: Thể hiện tinh thần trách nhiệm và cân bằng mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Nam đeo nhẫn ngón áp út: Đây là vị trí được xem là "tĩnh mạch tình yêu" và thường dành cho đàn ông có gia đình. Nam đeo nhẫn ngón út: Thể hiện sự khác biệt và cá tính so với người khác. Ý nghĩa các ngón tay đeo nhẫn cho nữ theo phong thủy Việc đeo nhẫn ở nữ mang nhiều ý nghĩa hơn so với nam, điển hình như: Đeo nhẫn ở ngón cái: Thể hiện sự tự tin và quyền lực. Đeo nhẫn ở ngón trỏ tay trái: Tín hiệu sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Đeo nhẫn ở ngón trỏ tay phải: Đang mong muốn tìm người yêu hoặc chờ đợi người yêu ở xa về. Đeo nhẫn ngón giữa đang yêu đơn phương ai đó hoặc đã có người yêu tùy vào tay trái hay tay phải. Đeo nhẫn ở ngón giữa tay trái: Yêu đơn phương ai đó. Đeo nhẫn ở ngón giữa tay phải: Dấu hiệu đã có người yêu. Đeo nhẫn ở ngón áp út: Chứng tỏ có họ đã có kết hôn. Đeo nhẫn ở ngón út tay trái: Không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Đeo nhẫn ở ngón út tay phải: Có thể vừa trải qua những cú sốc tình cảm. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo. Theo GĐXH