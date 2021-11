Ý nghĩa đặc biệt trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Your browser does not support the audio element.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa diễn ra.

Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu

Từ ngày 22-25/11, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Nhật Bản.

"Điểm đặc biệt là chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ và Thủ tướng cũng là vị khách nước ngoài đầu tiên của Chính phủ mới của Nhật Bản" - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.