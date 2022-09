Ý kiến trái chiều vụ 'gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt'

Chia sẻ với VietNamNet, Thạc sĩ Tâm lý Trần Cao Quanh – Giám đốc chuyên môn Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hoà nhập Minh Anh (đơn vị chuyên tư vấn, can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển ở TT-Huế) nhận định, vụ việc có nhiều bất thường về pháp luật cũng như mặt chuyên môn khi bắt bệnh cũng như can thiệp sớm cho cháu bé của ông Lê Minh Q. - người tự xưng là có khả năng điều trị cho trẻ chậm phát triển.

Những trẻ bị chậm phát triển hiện nay phải được can thiệp trị liệu thông qua phương pháp giáo dục được kiểm chứng.

Tùy vào khả năng, năng lực của trẻ và mức độ khó khăn trẻ gặp phải để kết hợp các phương pháp can thiệp phù hợp.

Đồng thời, với sự nỗ lực can thiệp từ gia đình thì trẻ sẽ có sự phục hồi, phát triển ở các lĩnh vực, ở những mức độ khác nhau.

Các phương pháp can thiệp, chương trình can thiệp đều chú trọng phát huy vai trò can thiệp, trị liệu cho trẻ của cha mẹ tại gia đình. Cha mẹ là một đội ngũ can thiệp hiệu quả cho con của mình.

“Tuy nhiên, theo chia sẻ của gia đình anh N.H.N. thì trong quá trình điều trị chậm phát triển cho cháu Q. ông Lê Minh Q. lại sử dụng cách tách trẻ hoàn toàn ra khỏi gia đình, không cho cha mẹ gặp trẻ trong lúc can thiệp, trị liệu…

Cha mẹ không được đến thăm con và cũng không cho cha mẹ đến nơi tìm hiểu nơi con mình sẽ được can thiệp, điều trị thế này là một cách can thiệp “phi giáo dục” và “phản khoa học”.

Đặc biệt, trong trường hợp này trẻ mới gần 3 tuổi, một độ tuổi cần sự yêu thương, đùm bọc của gia đình nên cha mẹ đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ trẻ”, ông Quanh nói.