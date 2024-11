Y án tử hình kẻ rủ bạn mua 5 bánh heroine

Nguyễn Văn Ninh - người đàn ông ở Quảng Nam rủ bạn ra Nghệ An mua 5 bánh heroine - bị kết án tử hình. TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Ninh (SN 1987, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Nguyễn Văn Ninh. (Ảnh:V.L) Theo nội dung cáo trạng, ngày 6/4/2023, Ninh gọi điện thoại cho người đàn ông tên Ba (không rõ lai lịch) ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An để hỏi mua 5 bánh heroine. Người này đồng ý bán cho Ninh với giá 200 triệu đồng/bánh heroine (tổng 5 bánh heroine là 1 tỷ đồng) và hẹn giao hàng tại huyện Tương Dương. Sau đó, Ninh rủ Huỳnh Khánh Trình (SN 1990, trú cùng xã) ra huyện Tương Dương mua ma túy. Ninh hứa trả 10 triệu đồng tiền công thì Trình đồng ý. Chiều 7/4/2023, cả hai đón xe khách đến thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương) thuê nhà nghỉ ở và mua một chiếc xe máy cũ làm phương tiện đi lại. Khoảng 13h30 ngày 8/4/2023, Trình lái xe máy chở Ninh đến xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Đến điểm hẹn, Ninh đi bộ vào trong rừng gặp người đàn ông trên mua 5 bánh ma túy heroine và được tặng thêm 72 viên hồng phiến. Ninh trả trước 400 triệu đồng, còn 600 triệu đồng Ninh hẹn bán được ma túy sẽ trả đủ tiền. Ninh cất giấu ma túy trong túi xách rồi gọi điện thoại cho Trình vào đón. Khi đến thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Ninh và Trình gửi xe máy tại cây xăng rồi cả hai đón xe khách về lại Quảng Nam. Lúc lên xe khách, Ninh đưa túi xách bên trong có chứa ma túy cho Trình giữ. Khi xe khách đến Trạm thu phí Chu Lai (cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), Ninh và Trình xuống xe để về Tiên Phước. Khi vừa xuống xe, cả hai bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam ập đến khống chế, bắt giữ. Kiểm tra bên trong túi xách có 5 bánh heroine (1.908,11 gam) và 72 viên hồng phiến. Quá trình điều tra, Ninh và Trình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong thời gian bị tạm giam để điều tra, Ninh có biểu hiện ít ăn, thường xuyên la ré, không kiểm soát được hành vi. Tiến hành giám định tâm thần, cơ quan chức năng xác định, Ninh bị rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại ma túy, khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi bị hạn chế. Trước đó, ngày 27/12/2023, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm và tuyên tử hình bị cáo Huỳnh Khánh Trình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 6/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm và tuyên mức án tử hình bị cáo Nguyễn Văn Ninh.