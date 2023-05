Xưởng may xuất khẩu giữa vùng gió Lào cát trắng

Nghĩ là làm, vốn liếng dành dụm được sau mấy năm đi xuất khẩu lao động, anh Hiếu mua đất, lập xưởng may. Ban đầu, xưởng gia công áo quần đồng phục trường học. Anh thuê hơn 10 công nhân trong làng, đào tạo nghề bài bản để tham gia may. Vì thợ là những nông dân chân lấm tay bùn, có khi cắt vải hỏng phải làm lại, có khi áo đồng phục bị các trường trả lại khiến anh bị cụt vốn. Không nản, anh Hiếu động viên vợ con, nội ngoại góp vốn để làm lại. Anh kiên trì động viên công nhân: thua keo này phải bày keo khác. Và anh lại nỗ lực chỉ dạy cho đến khi công nhân thuần thục được việc.

Anh Hiếu hướng dẫn công nhân thực hiện sản phẩm may theo đúng quy chuẩn quốc tế

Chị Nguyễn Hòa, một trong những công nhân gắn bó lâu năm với xưởng may, kể: “Là phụ nữ, làm nông nhưng may vá cũng biết. Tuy nhiên, vào xưởng may anh Hiền, mọi thứ phải học từ đầu. Vì là xưởng may có quy trình, từng công đoạn, người lo chỉ, người lo cắt vải, người lo chuyền may trên, người lo chuyền may dưới. Ai cũng phải học. Cái học với thanh niên ở quê thật khó, nhưng may là được anh Hiếu động viên... Thế mà thành, chớp mắt đã gắn bó với nhau cả mười mấy năm”.