Xuống dưới lòng đất 175 m hát 'Tôi là người thợ lò'

Ý tưởng của anh được chính những người công nhânhưởng ứng, vì họ muốn công việc vất vả dưới lòng đất của mình được phần nào “lộ sáng” qua MV này.

Phúc Tiệp hát cho công nhân mỏ dưới hầm lò - cảnh trong MV Tôi là người thợ lò. Ảnh: NVCC.



Theo Phúc Tiệp, người bình thường xuống hầm lò sâu chừng 70-80 m và ở trong đó chừng 2-3 tiếng là không chịu nổi. Nhưng anh đã xuống hầm sâu tới tận 175 m làm việc cùng công nhân mỏ. Thực tế có những hầm lò sâu hơn, lên tới 3-400 m.

Tiệp nhiều lần xúc động rơi nước mắt vì những hy sinh thầm lặng của họ. “Từ đó tôi nhìn hòn than kíp-lê tưởng như vô tri với ánh mắt khác hẳn. Trong đó ẩn chứa bao nhiêu nghị lực, gian lao của biết bao con người,” anh nói.

Trước khi xuống hầm lò, Phúc Tiệp hình dung dưới hầm lò là than bùn thì những người công nhân sau khi trở lên mới đen kịt từ đầu đến chân như vậy. Song thực tế toàn bộ nền địa tầng bên dưới hầm lò là những vỉa than, mỏ than, ở dưới đó, các công nhân thở qua đường dẫn oxy chung chạy từ trên mặt đất. Ở dưới đó bụi mù mịt khủng khiếp, nhất là sau mỗi lần một mũi khoan chạy trong vỉa than. Vậy mà vẫn có những công nhân không đeo khẩu trang cho dễ thở. Vì lượng oxy dưới hầm lò ước chừng chỉ bằng 1/4 so với trên mặt đất.

Chính mồ hôi quện với bụi than khiến ai nấy đều lấm lem, cho đến khi ra khỏi hầm lò chỉ còn mỗi hàm răng và tròng mắt là trắng. Khi những người công nhân mỏ bước chân lên mặt đất, tháo đôi ủng dốc ra òng ọc nước, chính là mồ hôi của họ chảy ra sau một ngày làm việc. Nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời.

Ngoài ca sĩ, những “diễn viên” xuất hiện trong MV không ai khác chính là những công nhân vùng mỏ với nụ cười, ánh mắt như họ vốn có. Tất nhiên giọng ca mà họ nhép theo là của những nghệ sĩ nổi tiếng trong dàn hợp xướng.

Phúc Tiệp cho hay trước khi xuống hầm lò, anh và toàn bộ ê-kíp bao gồm đạo diễn, quay phim, kỹ thuật... đều phải ký cam kết việc xuống đó là hoàn toàn tự nguyện, nếu rủi ro xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn chấp nhận, không khiếu nại.