Xuống dốc, tại sao nên phanh bằng động cơ thay vì dùng hệ thống phanh của xe?

Lái xe trên những đoạn đường xuống dốc có thể sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các tài xế, đặc biệt là những người mới lái. Lý do được đưa ra là vì khi xuống dốc, dốc càng nghiêng thì xe sẽ càng lao nhanh do quán tính nên việc dùng phanh để giảm tốc độ và giữ cho xe an toàn là nhu cầu của tất cả các tài xế.

Lái xe khi xuống dốc chưa bao giờ là việc dễ dàng, đặc biệt là những mới lái. Ảnh: Ngô Minh

Thế nhưng, việc rà phanh liên tục trong trường hợp này có thể gây ra tình trạng mất phanh (phanh không còn tác dụng). Vì thế, các tài xế có kinh nghiệm thường sử dụng phanh bằng động cơ. Trong bài viết này, chúng ta cùng đi tìm hiểu phanh bằng động cơ chính xác là gì và nó đem lại những lợi ích và có ảnh hưởng đến xe hay không?

Phanh bằng động cơ ô tô là gì?