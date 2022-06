Xung đột Ukraine: Diễn biến tại vùng chiến sự nóng ở miền Đông, tình huống nguy cấp ở nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu

Trong khi đó, cùng ngày, cơ quan tình báo quân đội Ukraine cho biết, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu đặt tại Ukraine hiện do Nga kiểm soát đang đối mặt với tình trạng thiếu phụ tùng thay thế nghiêm trọng, đe dọa sự vận hành an toàn của nhà máy.

Quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy nằm ở tỉnh Đông Nam Zaporizhzhia ngay sau khi chiến sự bùng phát hôm 24/2, tuy nhiên cơ sở này vẫn do các kỹ thuật viên Ukraine vận hành.

Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố: “Tình huống nguy cấp đã xảy ra tại nhà máy liên quan việc đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn. Thực tế là không có phụ tùng thay thế và vật liệu có thể sử dụng”.

Các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 3/6 đã kết thúc chuyến thị sát 3 ngày tới nhà máy điện hạt nhân Chernobyl để đảm bảo an toàn cho địa điểm này trong cuộc xung đột ở Ukraine và cho biết, họ cũng muốn đến thăm nhà máy ở Zaporizhzhia để thực hiện các hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho cơ sở hạt nhân này.