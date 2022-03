Xung đột Nga-Ukraine: Thế khó trên bàn đàm phán

Trong bối cảnh xung đột và đối đầu căng thẳng như hiện nay, nếu chấp nhận các yêu cầu trên của Nga, ông Volodymyr Zelensky sẽ gặp phải sự phản đối từ trong nước.

Nhưng vấn đề Donbas không phải là hoàn toàn bế tắc. Đã từng tồn tại Thỏa thuận Minsk được ký năm 2015 giữa Ukraine và ba nước bảo trợ gồm Nga, Đức và Pháp, trong đó có điểm chính phủ Ukraine nhất trí cải cách hiến pháp nhằm cấp quyền tự trị lớn hơn cho vùng Donbass. Trở lại Thỏa thuận Minsk vốn đã không còn hiệu lực kể từ khi xung đột bùng nổ không giải quyết triệt để vấn đề nhưng là giải pháp trước mắt để hai bên có thể có những thỏa hiệp.

Một khó khăn nữa là đàm phán để giải quyết những vướng mắc giữa Nga và Ukraine nhưng nó cũng chịu tác động cả từ những mâu thuẫn tiềm ẩn giữa Nga và phương Tây. Xung đột Nga-Ukraine bùng nổ khiến châu Âu phải nhận thức rằng, châu lục này không thể đơn giản xây dựng một cấu trúc an ninh châu Âu và mặc nhiên cho rằng Nga sẽ nhượng bộ hòa bình với chính sách mở rộng NATO về phía Đông.

Nó cho thấy cấu trúc an ninh châu Âu, chủ yếu được định hình bởi các nước phương Tây trong ba thập kỷ qua kể từ Liên Xô sụp đổ, không còn phù hợp nữa. Có lẽ châu Âu phải bắt đầu suy nghĩ về một hệ thống mới ổn định hơn cho an ninh đa phương trên toàn châu lục, trong đó có an ninh của Nga.

Nhiều mâu thuẫn đang tạo ra những tình thế khó khăn trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, “không có một nút bấm nào có thể giải quyết mọi vấn đề”, như lời thừa nhận của Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Dù sao, việc cánh cửa ngoại giao luôn được để ngỏ cũng là tín hiệu để hy vọng các bên xung đột sẽ tìm được tiếng nói chung.