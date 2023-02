5h55 sáng 24/2/2022, chỉ 2 ngày sau khi Nga công nhận hai nước cộng hòa nhân tự xưng Lugansk và Donetsk, Tổng thống Vladimir Putin thông báo phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Trong bài phát biểu trực tiếp ngày 24/2/2022, Tổng thống Putin nhấn mạnh chiến dịch quân sự của Nga là hành động tự vệ và rằng Moskva không muốn chiếm Ukraine, mà sẽ "phi phát xít hóa", "phi quân sự hóa" quốc gia Đông Âu này.

Ngay trước bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga, còi báo động phòng không bắt đầu vang lên trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev. Xung đột Nga – Ukraine chính thức bắt đầu.

Nguồn cơn xung đột

Cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine hiện nay đã bắt đầu từ sau khi Liên Xô tan rã và "cháy âm ỉ" đến khi bùng phát cùng với sự kiện Maidan vào tháng 2/2014. Cùng với việc Moskva sáp nhập bán đảo Crimea cũng như sự hình thành của hai nhà nước tự xưng Lugansk và Donetsk, sự đối đầu của hai bên đã đạt đến đỉnh điểm.

Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của phương Tây hay việc Ukraine liên tiếp tấn công hai vùng ly khai ở miền Đông Ukraine chưa phải là nguyên nhân then chốt dẫn đến cuộc xung đột hiện nay. Lý do lớn nhất khiến Nga can thiệp quân sự vào Ukraine liên quan đến việc Kiev đưa mục tiêu gia nhập liên minh quân sự NATO vào hiến pháp vào tháng 2/2019.

Ở thời điểm đó, Nga vẫn giữ thái độ kiềm chế đợi kết quả từ cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine 2019 với hy vọng căng thẳng sẽ được hạ nhiệt. Kỳ vọng này của Moskva nhanh sụp đổ khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không ngừng theo đuổi việc gia nhập NATO.

Đứng trước động thái đó, tháng 12/2021, Nga gửi Mỹ và NATO bản đề nghị an ninh gồm 8 điểm, trong đó nêu rõ 3 quan ngại an ninh lớn, được coi như những "lằn ranh đỏ", đó là: 1) Ukraine không thể trở thành thành viên của NATO; 2) NATO không tiếp tục mở rộng sang phía đông; 3) NATO quay trở lại điểm xuất phát năm 1997, nghĩa là trước khi mở rộng sang phía đông, kết nạp các nước Đông Âu và ba nước Baltic làm thành viên.

Hơn 1 tháng sau, Mỹ và NATO gửi lại bản phản hồi tới Nga kèm theo các đề nghị không được đáp ứng thỏa đáng. Theo Mỹ và NATO, tất cả quốc gia có chủ quyền như Ukraine nếu có yêu cầu về an ninh, có thể làm đơn xin gia nhập không chỉ NATO mà bất kỳ tổ chức nào khác phù hợp với lợi ích quốc gia của Ukraine.

Bản phản hồi cũng nhấn mạnh, việc Nga yêu cầu NATO quay trở lại điểm xuất phát năm 1997 là không hợp lý. Điều này khiến Moskva cho rằng, những đề nghị chính đáng của mình không được Mỹ và NATO tôn trọng.