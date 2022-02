Xung đột Nga-Ukraine: Được Kiev cầu viện Ấn Độ khẩn cấp, Thủ tướng Modi điện đàm Tổng thống Nga

Về phần mình, Tổng thống Putin đã thông báo ngắn gọn cho Thủ tướng Modi về những diễn biến gần đây liên quan Ukraine.

Bày tỏ những quan ngại của New Delhi liên quan sự an toàn của công dân Ấn Độ tại Ukraine, đặc biệt là các sinh viên, ông Modi khẳng định, Ấn Độ dành ưu tiên cao nhất cho việc giúp các sinh viên nước này xuất cảnh và trở về an toàn.