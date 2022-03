Xung đột Nga - Ukraine: Du lịch châu Âu có an toàn?

Khu vực nguy hiểm nằm cách xa các điểm đến hàng đầu ở châu Âu.

Dan Richards, Giám đốc điều hành Global Rescue - nhà cung cấp dịch vụ y tế, sơ tán, quản lý rủi ro du lịch - nhận xét: "Lo lắng của du khách là dễ hiểu. Tuy nhiên, theo tôi, không có lý do gì để du khách hủy các chuyến nghỉ dưỡng hoặc công tác đến châu Âu".

Một số du khách nói họ bị ám ảnh thảm kịch "chuyến bay 17" của Malaysia Airlines năm 2014. Máy bay mang số hiệu MH17 đã bị bắn bởi một tên lửa gần Hrabove, tỉnh Donetsk (Ukraine) khi bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur. 298 hành khách trên chuyến bay này đều thiệt mạng.

Về vấn đề này, John Goglia, cựu thành viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cho biết các biện pháp bảo vệ mới đã được áp dụng. Ngoài ra, không phận Ukraine cũng hoàn toàn bị đóng cửa. Do đó, việc bay trong châu Âu thực sự an toàn.

Du lịch châu Âu ảnh hưởng thế nào?