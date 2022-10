Xung đột Nga - Ukraine đang lên tột đỉnh: Thế giới sẽ nguy hiểm ra sao?

Chỉ trong thời gian ngắn, Nga, Ukraine và Mỹ đưa ra những tuyên bố đanh thép, dồn dập có các động thái quyết liệt khi Tổng thống Putin thề bảo vệ lãnh thổ Nga, Kiev nộp đơn gia nhập NATO, trong khi Tổng thống Joe Biden cam kết bảo vệ từng tấc đất của NATO. Điều này diễn ra theo logic của những gì đã xảy ra trong thời gian qua.

Quyết định mạnh tay của Nga

Nga đã thực hiện bước đi được cho là đẩy căng thẳng trong xung đột Nga - Ukraine lên cao trào sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/9 ký hiệp ước thông qua việc sáp nhập 4 vùng miền Đông Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Đáp trả, cũng trong ngày 30/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev vừa nộp đơn xin gia nhập NATO theo một quy chế đặc biệt cho phép rút ngắn thời gian kết nạp thành viên.

Rõ ràng, những động thái giữa Nga và Ukraine đang khiến xung đột giữa hai bên tiếp tục lún sâu, khó có cơ hội hàn gắn, thậm chí nguy cơ bùng phát Thế chiến thứ 3, gây ra hiểm họa không lường cho nhân loại.

Tổng thống Nga Putin bắt tay cùng các lãnh đạo 4 vùng miền Đông Ukraine vừa sáp nhập vào Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

Dù động thái này của Moskva đã được dự báo từ trước song việc Nga sáp nhập 4 vùng miền Đông Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia được cho là bước đi dấy lên nhiều quan ngại về cuộc chiến không có hồi kết tại Ukraine nói riêng cũng như giữa Nga và phương Tây nói chung.

Sau khi Nga sáp nhập các vùng ly khai Ukraine, Mỹ, Canada và Anh lập tức áp đặt các đòn cấm vận mạnh mẽ lên nước này. Trong khi đó, lãnh đạo phương Tây tuyên bố không chấp nhận hành động của Moskva, cho rằng việc Nga sáp nhập các vùng đất Ukraine "là vi phạm lớn luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc".

Trước đó, cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga đã được tổ chức tại 4 khu vực Ukraine từ ngày 23-27/9. Kết quả được công bố là đa số người bỏ phiếu ủng hộ các khu vực tuyên bố độc lập và gia nhập Liên bang Nga.

Theo đó, tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), 99,23% người dân ủng hộ gia nhập Nga. Tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR), Zaporizhzhia và Kherson, tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 98,42%, 93% và 87%.

Theo Đại sứ Nguyễn Quang Khai, động thái của Nga đã được dự báo từ trước và điều này khó đảo ngược. Trước khi Nga sáp nhập các vùng ly khai Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev từng khẳng định, các cuộc trưng cầu dân ý do chính quyền ly khai tổ chức tại khu vực trên lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát sẽ diễn ra và điều này “không thể thay đổi”.