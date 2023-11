Xung đột Israel – Hamas: Người dân Gaza mất tất cả trong những ngày kinh hoàng

Không còn nơi nào an toàn ở dải Gaza

“Cuộc chiến này không chừa lại cho chúng tôi một chỗ trú ngụ an toàn – không nhà thờ, không sinh hoạt tôn giáo hay bất cứ thứ gì. Hôm nay họ rải truyền đơn khuyên chúng tôi rời đi đến nơi được cho là an toàn. Giờ đây chúng tôi đã ở khu vực Wadi Gaza những vẫn nghe thấy tiếng bom nổ. Không còn nơi nào là an toàn ở Gaza”, người đàn ông giấu tên chia sẻ.

Người này cho biết thêm: “Chúng tôi có 7 gia đình ở đây. Tất cả nhà cửa của chúng tôi đã bị phá hủy, chẳng còn lại gì cả. Chúng tôi không thể mang theo bất cứ thứ gì – không quần áo, không nước uống, không gì cả. Đường đi đến đây cũng rất khó khăn. Nếu chẳng may làm rơi đồ, bạn không được phép nhặt lên. Bạn không được phép chậm lại. Xác chết ở khắp nơi”.

Người dân Gaza mang theo cờ trắng khi di tản. Ảnh: AP.

Baraa, một cô gái 16 tuổi, cho biết cô đã đi bộ rất lâu và qua một chặng đường dài.

Baraa cho rằng những gì đang xảy ra giống như [thảm họa] Nakba của năm 2023: “Chúng tôi đi ngang qua những xác chết không còn nguyên vẹn, đi bên cạnh những chiếc xe tăng. Người Israel yêu cầu chúng tôi bỏ lại quần áo và vứt bớt đồ đạc. Trẻ em rất mệt mỏi vì không có nước”.

Khader Hamad, một người dân Palestine chia sẻ: “Những người không liên quan gì đến phong trào Hamas vẫn đang phải hứng chịu bom đạn nên phải chạy trốn về phía Nam”.