Xúc động lá thư gửi bạn thân ở 'miền mây trắng'

Phạm Khánh An - Học sinh lớp 6A, Trường THCS Hoàng Mai, nhắn nhủ bạn thân ở miền mây trắng: "Mất đi một người bạn thân là đau đớn, nhưng tôi tin rằng với Sơn, đó là một thế giới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc...". Trong bài dự thi Cuộc thi viết và bình chọn Trường học hạnh phúc năm 2024 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức, em Phạm Khánh An, học sinh lớp 6A, Trường THCS Hoàng Mai (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã viết một bức thư gửi tới người bạn thân đã qua đời. Bài dự thi lọt vào Top 10 tác phẩm ấn tượng nhất và đã được vinh danh vào ngày ngày 17/11 vừa qua. "Đã từng!" - Một câu trả lời đơn giản nhưng chứa đựng cả nỗi niềm sâu sắc của một cô bé khi nói về người bạn thân đã mãi mãi rời xa. Đó là cách mà Khánh An bắt đầu bài viết đầy cảm xúc mang tên "Viết tặng người bạn thân của tớ ở miền mây trắng". Khánh An kể về tình bạn giữa mình và Sơn - người bạn đã giúp em vượt qua những ngày đầu nhút nhát khi chuyển vào lớp mới. Câu chuyện giản dị mở đầu bằng lời bắt chuyện chân thành: "Cậu có bộ cờ vua đẹp thế! Chúng ta chơi với nhau một ván được không?". Từ lời nói ấy, một tình bạn đẹp đã nảy nở. Trong mắt Khánh An, Sơn là người bạn với vẻ ngoài điển trai, tính cách hào phóng và một trái tim luôn ấm áp: "Đôi mắt cậu ấy to tròn, sáng trong, đen láy, ẩn sâu trong đó là vẻ tinh anh và lanh lợi. Hàm răng trắng đều nổi bật trong nụ cười rạng rỡ, khiến ai gặp cũng cảm thấy dễ chịu. Sơn không chỉ đẹp trai mà còn rất thông minh. Nhiều năm liền, cậu ấy đạt giải cấp thành phố các cuộc thi Tiếng Việt, Tiếng Anh và Toán". Dưới sự cổ vũ và giúp đỡ của Sơn, Khánh An đã trở thành một học sinh tự tin, hòa đồng và học giỏi hơn. Tình bạn của họ trở nên gắn bó, cùng chia sẻ ước mơ và những hoài bão về tương lai. Nhưng rồi một biến cố đau lòng xảy đến, khi Sơn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Khánh An nhớ lại từng khoảnh khắc Sơn mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật, giữ nụ cười trên môi dù phải chịu đựng những cơn đau: "Chúng tôi đều nhận thấy Sơn luôn đè nén những cơn đau để nở những nụ cười thật tươi khi gặp bạn bè. Tôi luôn mong rằng, lời nguyện cầu của chúng tôi sẽ đến được một đấng siêu nhiên nào đó, mong sẽ có một phép màu xảy ra. Nhưng phép màu đó đã không đến.. Sơn rời xa tớ, rời xa gia đình, bạn bè, những ngày tháng xạ trị đau đớn và cả giấc mơ dang dở để về với miền mây trắng....". Nét chữ đầy cảm xúc của Khánh An. Ảnh: chụp tác phẩm Sơn rời xa gia đình, bạn bè và cả những giấc mơ dang dở để trở về miền mây trắng. Sự ra đi ấy để lại nỗi trống vắng và thương nhớ khôn nguôi trong lòng Khánh An. Nhưng với cô bé, Sơn vẫn sống mãi trong ký ức và trái tim của mình: "Mất đi một người bạn thân là đau đớn, nhưng tôi tin rằng, với Sơn, đó là một thế giới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Sơn ơi, tớ sẽ không quên những kỷ niệm đẹp của chúng ta đâu". Bài viết của Khánh An không chỉ là lời tri ân dành cho người bạn thân yêu đã khuất mà còn là một thông điệp về tình bạn trong sáng, chân thành và ý nghĩa. Ở lứa tuổi còn nhỏ, cô bé đã viết nên một câu chuyện lay động lòng người, nhắc nhở chúng ta rằng hãy trân trọng những người thân yêu bên cạnh mình mỗi ngày. "Chào cậu nhé, người bạn thân yêu của tớ!" Câu chuyện xúc động từ Phạm Khánh An không chỉ khiến người đọc nghẹn ngào mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, trở thành lời nhắc nhở dịu dàng về tình bạn và tình người.