Xúc động khi chồng mang nhẫn cưới đi sửa, tôi không ngờ mình tự tay “đưa mỡ đến miệng mèo”

Bỗng dưng tôi nghĩ cái nhẫn cưới bị nứt cũng là điềm may, giúp tôi nhận ra bộ mặt thật của chồng dù muộn màng... Chẳng bao giờ tôi ngờ được ngày đi mua nhẫn cưới hóa ra lại là ngày chồng tôi gặp được “mối tình thầm lặng sét đánh” của anh. Cô nhân viên tư vấn ở tiệm trang sức ăn nói rất khéo léo, mặc bộ váy bó sát gợi cảm, nhiệt tình chọn cho chúng tôi bộ nhẫn cưới phù hợp nhất. Chồng tôi nghiêm túc xem nhẫn không liếc nhìn cô ta chút nào. Nhưng ngay sau khi trở về thì anh đã lén nhắn tin cho cô ta theo số điện thoại in trên chiếc danh thiếp. Như thế nghĩa là gì mọi người biết không? Nghĩa là chồng tôi phản bội vợ, cắm cho vợ cái sừng to đùng ngay từ khi chưa cưới! Tôi đã vui vẻ đeo chiếc sừng đó trên đầu suốt 4 năm mà không hề hay biết gì. Đừng ai chửi tôi ngu và hỏi tại sao chồng lừa dối suốt bao lâu lại không phát hiện được. Đơn giản vì tôi tin chồng, thương chồng, và vì anh ấy diễn kịch quá giỏi thôi. Tôi xem trên mạng không biết bao nhiêu vụ ngoại tình rồi. Toàn các anh thuộc hàng ngũ “bậc thầy thời gian”, giỏi sắp xếp hẹn hò với nhiều cô cùng lúc. Tôi tưởng không phải ai cũng làm được như vậy, bởi cá nhân tôi chưa bao giờ đánh đồng đàn ông có tật xấu giống nhau. Nhưng hóa ra chồng tôi cũng là một “bậc thầy” như thế. Vì anh có thể sống chung với vợ con mà vẫn qua lại được với bồ mà không để lộ sơ hở nào. Chồng tôi luôn mua 2 món quà cùng lúc, 2 bó hoa cùng chỗ, 2 tin nhắn chúc tụng giống nhau để gửi cho cả vợ lẫn bồ mỗi khi đến ngày gì đó quan trọng. Hay ho ở chỗ cô tiểu tam kia lại rất biết điều, không quậy phá làm phiền đến gia đình riêng của chúng tôi, luôn tỏ ra hài lòng với những gì chồng tôi đem tặng và không bao giờ hỏi chồng tôi những câu ngu ngốc kiểu như “Bao giờ anh bỏ vợ cưới em?”. Thế nên chồng tôi rất thích cô ta, khen bồ là người phụ nữ khôn khéo, đã giỏi chuyện giường chiếu lại còn thấu hiểu tâm tư. Toàn bộ chuyện tình ngọt ngào của họ tôi đều không hay biết gì. 4 năm đẻ 2 đứa con, tôi quay cuồng với ngàn vạn thứ việc, làm tất cả để chăm lo cho tổ ấm hạnh phúc của mình. Chồng tôi vẫn tỏ ra là người chồng người cha gương mẫu, sống đơn giản khiến tôi không hề nghi vấn. Nhưng rồi kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Kín kẽ đến mấy thì cũng có sơ hở. Và chồng tôi chính là người tự đào hố chôn mình. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chồng tôi luôn tỏ ra là người đàn ông tinh tế quan tâm đến vợ, một là để tôi mất cảnh giác, hai là để giữ gìn hình tượng hoàn hảo trong mắt người ngoài. Nhưng anh không ngờ sự tâm lý này đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đó là tự bóc trần mối tình vụng trộm với cô nhân viên tiệm trang sức. Mấy hôm trước, tôi than bị béo lên khiến nhẫn cưới bị chật, phải tháo ra để trên bàn trang điểm. Chồng nhặt lên xem thì phát hiện ra ổ nhẫn bị nứt, xung quanh nhẫn xước dăm khá nhiều nên anh chủ động nói sẽ mang nhẫn của vợ đi sửa chữa. Tôi bảo không cần phải sửa đâu, vì dù sao cưới nhau cũng lâu rồi, giờ không đeo nhẫn cũng chẳng vấn đề gì cả nên tôi không muốn chồng phí tiền.

Nghe tôi nói xong, chồng liền giận dỗi ra mặt. Anh kêu vợ chán chồng, vợ không yêu chồng nên mới kiếm lý do để bỏ đeo nhẫn đúng không. Thấy chồng xị ra tội quá nên tôi đành gật đầu cho anh đem nhẫn đi sửa. Đương nhiên là mua nhẫn ở đâu thì bảo hành ở đó. Người nhận lại cặp nhẫn chính là cô nhân viên đã ngoại tình với chồng tôi suốt 4 năm trời. Đáng lẽ ra chồng tôi là người mang nhẫn đi, nhưng vì bận việc đột xuất nên em gái anh mới đem đi bảo hành hộ. Và mọi sự vỡ lở đã bắt đầu từ khúc này. Em gái chồng vui vẻ nhắn tin cho tôi khoe: “Em đang cầm tín vật tình yêu của anh chị, nếu muốn chuộc lại thì chị phải bao em ăn sushi 1 tuần!”. Tôi vừa nấu cháo cho con vừa cười, trả lời rằng em thích ăn cả tháng cũng được. Lát sau khi tôi đang ôm bé út thiu thiu ngủ thì tự dưng điện thoại rung dồn dập. Cô em chồng gọi mách một chuyện khiến tôi choáng váng. Nó bảo hình như nữ nhân viên ở cửa hàng trang sức đang cặp kè với chồng tôi! Bên cửa hàng hẹn hôm sau quay lại lấy nhẫn nên em chồng tôi định đi về. Nhưng ra đến cửa tự dưng nó buồn đi vệ sinh quá, đành quay lại xin đi nhờ WC. WC nằm ở góc khuất cuối hành lang dài, gần lối thang thoát hiểm. Lúc bước vào nhà vệ sinh, em chồng tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại. Nó không cố ý nghe lỏm đâu nhưng vì tường cách âm quá chán nên nó vô tình trở thành “thính giả” bất đắc dĩ. Nội dung cuộc điện thoại tóm tắt như sau: - Anh bảo anh tự mang nhẫn đến mà sao bây giờ lại là người khác vậy? - Em không biết, hôm nay em khó ở nên không vui. - Nhẫn cưới hỏng thì thôi càng tốt, anh đừng đeo nữa. Lúc ở với em thì anh cũng có đeo đâu. - Em biết anh mua tặng em nhiều nhẫn đắt tiền rồi, nhưng nói thật nó không ý nghĩa bằng nhẫn cưới. Em chả ghen tị với vợ anh đâu, chỉ là em không thích anh đem sang chỗ em sửa thôi. Thiếu gì chi nhánh khác mà anh phải cố tình sửa nhẫn cưới cho vợ ở đây, định chọc tức em à? - Được rồi anh nhớ nhé. Em chấp nhận lời xin lỗi của anh, với điều kiện cho em tiền đi du lịch Thái Lan với bạn. Cuối tháng này em đi, anh mua vé cho em đấy nhé. Cô em chồng kể đến đâu là tai tôi ù đi đến đấy. Nó còn quay video được một đoạn ngắn qua ô kính cửa thoát hiểm, mặt chồng tôi hiện rõ trên màn hình điện thoại của nhân tình. Cả tôi lẫn cô em chồng đều sốc với bí mật kinh hoàng đó. Tôi vừa đau vừa tức, muốn lao đến chỗ tiểu tam đánh cho cô ta một trận. Nhưng giờ làm ầm lên thì mất hết cả sang, vậy nên tôi nghe lời em chồng bày ra một màn kịch. Nó bảo sẽ giúp tôi lấy được bằng chứng để bắt tội anh trai, sau đó ly hôn hay như nào thì tùy tôi quyết định. Tối đó cô em chồng ở lại nhà tôi ăn cơm. Rồi nó giả bộ mượn điện thoại chồng tôi để làm chút việc, chỉ mất 5 phút nó đã mò được mấy đoạn tin nhắn mùi mẫn kèm ảnh chụp nhức mắt của tiểu tam kia. Chồng tôi dùng ứng dụng chat khá lạ để tâm sự hàng ngày với bồ nhí, tắt hết thông báo đi nên tôi mới không phát hiện được. Xưa nay tôi cũng chẳng kiểm tra điện thoại chồng, vì anh có bao giờ đi chơi đêm đâu mà nghi ngờ cơ chứ… Đọc những dòng tin nhắn sến súa chồng dành cho nhân tình mà lòng tôi quặn thắt. Đúng là lâu rồi vợ chồng tôi không thân mật với nhau, nhưng tôi nghĩ là do anh bận rộn công việc nên mệt, và có 2 đứa con rồi nên tôi tưởng anh không còn nhu cầu nữa. Hóa ra lỗi sai là ở tôi. Vừa ngờ nghệch chẳng biết gì, vừa xuề xòa thiếu chăm sóc bản thân, lại còn kém trong khoản "giường chiếu" nữa. Tự soi mình trong gương thấy trái ngược hoàn toàn với cô nhân tình nóng bỏng của chồng, tôi đau xót hoang mang không biết phải làm sao. Nhìn chồng ôm con ngủ mà ruột gan rối bời. Em chồng xui tôi hôm sau đến thẳng cửa hàng lấy nhẫn về rồi đánh ghen cho tiểu tam một trận. Nhưng giờ tôi hết cơn nóng giận mất rồi, chỉ còn trống rỗng và thất vọng mà thôi… Theo Phụ nữ Việt Nam