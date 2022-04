Xúc động Hà Anh Tuấn hát tại 'Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly'

Những ngày gần đây, câu chuyện tìm kiếm người thân của cô Triệu Lệ Cần - "tiểu thư phố cổ lạc mất gia đình 46 năm" đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đoạn clip chia sẻ câu chuyện nằm trong chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly phát sóng từ năm 2009.

Dù đã 13 năm trôi qua nhưng hiện tại câu chuyện này vẫn khiến nhiều người phải rơi nước mắt vì xúc động. Đặc biệt mới đây, cộng đồng mạng còn tìm lại ca khúc Không Còn Những Cuộc Chia Ly - một sản phẩm do Hà Anh Tuấn thể hiện trong chương trình đặc biệt này.