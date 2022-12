Xúc động em gái quỳ cúi đầu trước anh trai vì lý do đặc biệt

Dẫn nguồn từ Yahoo News, mới đây, một cô gái người Thái Lan đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok vì hành động cúi người sát đất cảm ơn người anh trai trong buổi lễ tốt nghiệp.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động được Ying Chanita, người em gái trong câu chuyện, đăng tải trên nền tảng này vào hôm 3/12.