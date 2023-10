Xúc động đoạn clip Hồ Văn Cường lau mồ hôi cho Phi Nhung

Khán giả đã trải qua 2 lần lễ giỗ cố ca sĩ Phi Nhung nhưng chưa lần nào, khán giả thấy Hồ Văn Cường xuất hiện cùng những người con nuôi khác của cố nghệ sĩ để tưởng nhớ mẹ.

Đoạn clip Hồ Văn Cường lau mồ hôi cho Phi Nhung khi hát, dân mạng rơi nước mắt.

Nhiều người cũng tỏ ra bức xúc trước động thái của Hồ Văn Cường vì cho rằng hai người từng có quan hệ thân thiết, từng là mẹ con hỗ trợ nhau trong cuộc sống và sự nghiệp. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho biết, dù không đến nhà chung để cùng với những anh em khác làm lễ tưởng nhớ mẹ nuôi nhưng Hồ Văn Cường cũng tự ở nhà làm lễ cúng mẹ nuôi Phi Nhung.

Tuy nhiên, Hồ Văn Cường vẫn luôn giữ im lặng trước mọi thị phi hướng về mình nên Cường cũng chưa bao giờ lên tiếng về việc này.