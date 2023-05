Xúc động cô gái Hải Phòng xin ôm người lạ vì giống hệt mẹ quá cố

Trong buổi cà phê chiều 2/5 cùng bạn, Ngô Ngọc Anh (28 tuổi, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bắt gặp người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh, đeo kính, tay bấm điện thoại, giống hệt cảnh mẹ cô ngồi tính tiền, viết sổ sách mỗi tối.

Ngọc Anh quan sát, nhận ra chiếc vòng cổ người kia đeo cũng giống của người mẹ quá cố.

"Xúc động nhất là mái tóc. Hai năm cuối đời do điều trị ung thư, mẹ cạo đầu, đội bộ tóc giả y hệt vậy", cô gái trẻ nức nở.

Khi bạn của người phụ nữ đứng dậy, Ngọc Anh sợ bà ra về nên mạnh dạn tiến đến: "Cô ơi, cô có thể ôm con một cái không ạ?", câu hỏi bất chợt khiến đối phương ngạc nhiên, những người ngồi bên cạnh cũng thắc mắc: "Sao lại xin ôm? Cô ấy nổi tiếng à?".

Cô gái xin ôm người phụ nữ lạ vì giống hệt người mẹ quá cố (Video: Nhân vật cung cấp).

Ngọc Anh vội mở điện thoại, đưa ảnh mẹ cho người phụ nữ xem, đáp: "Dạ không ạ, vì cô giống mẹ con ạ". Mọi người nín lặng khi nghe cô gái nói "mẹ đã qua đời hơn một năm trước". Họ động viên, an ủi: "Trên đời ít người giống người lắm, gặp được nhau là cái duyên".

Người phụ nữ tự giới thiệu tên Lan, sống gần nhà Ngọc Anh. "Không biết giống gì không, nhưng hay khóc là giống cô rồi", bà Lan nói, vui vẻ ôm cô gái rồi cùng chụp ảnh.