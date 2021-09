Xúc động chiến sĩ công an về thăm nhà chỉ đứng từ xa nhìn con

Như mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một chiến sĩ công an về thăm nhà sau nhiều ngày chống dịch nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn vào. Người vợ phải đóng cửa sắt lại để con gái không theo cha.

Clip: Cô con gái nhỏ cố gắng kiễng chân để mở khóa cho cha.

Thấy mẹ đóng cửa tưởng nhốt cha ở ngoài không cho vào nhà, em bé tìm mọi cách để mở khóa. Với chiều cao khiêm tốn nên không thể với được, bé gái cố vươn tay lấy chiếc móc khóa.