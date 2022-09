Xúc động ca mổ phức tạp cho sản phụ ung thư với quyết tâm 'Em muốn giữ con'

Cuộc hội chẩn diễn ra ngay trong đêm trực ngày 6/9, các chuyên gia của hai bệnh viện đánh giá: khối u to sùi loét chiếm toàn bộ cổ tử cung, chảy máu nhiều, các bác sỹ đã để gạc âm đạo cầm máu nhưng do khối u lớn, hoại tử nên không cầm được máu. Cùng với đó bệnh nhân có hiện tượng chuyển dạ, cơn co tử cung đã có, nên các bác sĩ đưa ra phương án mổ bắt con cho sản phụ và cắt toàn bộ tử cung để cầm máu cho chị T. ngay trong đêm.

Mọi công tác chuẩn bị được diễn ra khẩn trương và cẩn trọng nhất. Ekip phẫu thuật cũng có sự tham gia của bác sỹ cả 2 bệnh viện: TS.BS Phạm Thị Diệu Hà, Phó trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K và PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thắng, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Cuộc mổ được cân nhắc, tính toán kỹ càng để đảm bảo an toàn cho cả sản phụ và thai nhi.

Tử cung của sản phụ đã bị hoại tử

Chỉ ít phút sau ca mổ diễn ra, đúng 21h00 bé trai nặng 1600gram chào đời, tiếng khóc của em như khiến niềm vui vỡ òa với ekip mổ. Em bé được chuyển về khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ca mổ tiếp tục được thực hiện phối hợp nhịp nhàng dù còn nhiều khó khăn.