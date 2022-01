Xuất nhập khẩu hàng hóa ở Hà Giang gặp khó do Covid-19

Ông Lương Trung Kiên, Chi cục trưởng Chi cục hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cho biết, lực lượng hải quan đã xây dựng phương án phòng chống dịch nghiêm ngặt đáp ứng được yêu cầu khi cửa khẩu mở trở lại.

“Lực lượng hải quan cũng phối hợp với y tế tham mưu cho ban quản lý cửa khẩu thiết lập vùng xanh cho hàng hóa để phun khử khuẩn, sau đó chuyển tải sang phương tiện khác. Lái xe được cách ly từ xa cách 3km sau đó dùng lái xe trong khu cách ly đổi lái xe cho Trung Quốc”, ông Kiên cho hay.

Theo Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, trong năm qua kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Tuyên Quang tăng, chủ yếu là các mặt hàng thép, quần áo. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Giang lại giảm khoảng 5,4%. Số thu ngân sách nhà nước giảm gần 37% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là do có thời điểm hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Thanh Thủy tạm thời dừng hẳn. Cùng với đó, do một số mặt hàng xuất nhập khẩu có thuế suất tăng cao cũng làm cho số thu ngân sách giảm.