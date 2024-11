Xuất khẩu gỗ đối mặt nhiều thách thức khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ

Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ tác động đến xuất khẩu gỗ của Việt Nam ra sao? Ngày 11-11, tại buổi giới thiệu triển lãm quốc tế về giải pháp nội thất thông minh, xu hướng đột phá mới cho ngành gỗ và nội thất (sẽ tổ chức tại Bình Dương từ ngày 27 đến 30-11), ban tổ chức cung cấp nhiều thông tin liên quan đến tình hình xuất khẩu đồ gỗ với nhiều thách thức. Theo đó, xuất khẩu đồ gỗ đang gặp phải nhiều vấn đề, đặc biệt là các thị trường lớn như Mỹ và EU đang giảm nhu cầu nhập khẩu, do kinh tế suy thoái, lạm phát gia tăng và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Các đơn hàng từ các thị trường này giảm mạnh. Đáng chú ý, áp lực về nguồn gốc gỗ và sản xuất bền vững buộc nhà xuất khẩu phải chứng minh nguồn gốc gỗ, gây khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về xuất xứ và bảo vệ môi trường. Một số thị trường như Mỹ đang điều tra các vụ kiện chống bán phá giá đối với sản phẩm gỗ từ Việt Nam, đặc biệt là đồ gỗ xuất khẩu từ Việt Nam có nguồn gốc từ các quốc gia khác như gỗ từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam rồi xuất sang Mỹ, khiến các doanh nghiệp gỗ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thuế suất cao nếu bị kết luận vi phạm. Các loại máy móc hiện đại và thông minh giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm thời gian, chi phí cho ngành gỗ Mặc dù chi phí vận chuyển đường biển đã giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xuất khẩu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt container và những hạn chế trong hệ thống logistics cũng làm gia tăng các khó khăn trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Các công ty trong lĩnh vực logistics và vận chuyển biển đang phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng do lạm phát và tình trạng thiếu hụt lao động. Dù nhu cầu từ thị trường Mỹ và EU giảm, ngành gỗ Việt Nam vẫn có thuận lợi nhờ sự tăng trưởng đáng kể của thị trường Trung Quốc. Thêm vào đó, các hiệp định thương mại tự do (FTA) như CPTPP, EVFTA và RCEP đã mở ra cơ hội giúp doanh nghiệp gỗ Việt Nam dễ dàng tiếp cận các thị trường mới, đồng thời hưởng lợi từ việc giảm bớt thuế quan. Ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, nhấn mạnh thị trường Mỹ rất quan trọng đối với ngành gỗ Việt Nam, chiếm hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ. Từ nhiệm kỳ trước, ông Donald Trump đã áp dụng nhiều biện pháp bảo hộ hàng hóa khi Việt Nam có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, bao gồm việc yêu cầu Việt Nam tăng nhập khẩu từ Mỹ để giảm xuất siêu và điều chỉnh chính sách tỉ giá. Do đó, việc ông Trump đắc cử tổng thống lần này, ngành gỗ Việt Nam có thể tiếp tục đối mặt với những thách thức tương tự nhưng đồng thời cũng có thể tận dụng các cơ hội đầu tư và phát triển mới.