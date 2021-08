Xuất khẩu gạo, tôm gặp khó, thép lại đắt hàng

Không chỉ gạo của Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong tuần vừa qua cũng đã giảm xuống mức thấp do cầu thị trường yếu. Hiện gạo 5% tấm của Ấn Độ ở mức 352 - 356 USD (giảm mạnh so với mức 383 USD/tấn hồi đầu tháng 7). Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 387- 400 USD / tấn (tăng 5-7 USD/tấn so với một tuần trước), song vẫn là mức thấp nhất trong vòng 2 năm nay của nước này. Theo đánh giá, trong thời gian tới, nguồn cung nội địa Việt Nam dồi dào hơn sau vụ thu hoạch lúa Đông Xuân, nên để duy trì sản lượng xuất khẩu, giá gạo Việt có thể sẽ giảm.

Dự kiến cả năm 2021, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 6 - 6,2 triệu tấn gạo các loại, trị giá đạt khoảng 3,325 tỷ USD.



Riêng với ngành thép, mùa mưa được đánh giá là tiêu thụ khó khăn tại thị trường trong nước nhưng lĩnh vực này vẫn có tín hiệu tốt cho việc xuất khẩu.

Song song đó, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và yếu tố thời tiết mùa vụ, tình hình sản xuất bán hàng của ngành thép gặp nhiều khó khăn.



Với diễn tiến dịch bùng phát mạnh như hiện nay tại các tỉnh thành phía Nam, dự kiến việc sản xuất và tiêu thụ những tháng cuối năm 2021 sẽ rất khó khăn. Tuy vậy, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho rằng sản lượng tiêu thụ có mức tăng, chủ yếu nhờ vào sản lượng xuất khẩu thép của các doanh nghiệp.



Cụ thể, theo báo cáo từ VSA, lượng thép xây dựng bán ra trong 7 tháng năm 2021 tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó xuất khẩu tăng 25,4%.



Sản xuất thép cuộn cán nóng đạt hơn 590.000 tấn, giảm nhẹ 1,21% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 85,4% so với cùng kỳ năm 2020; tiêu thụ đạt 559.487 tấn, giảm 6,75% so với tháng trước nhưng tăng 82,7% so với cùng kỳ 2020.

Ngành thép xuất khẩu tăng trong bối cảnh tiêu thụ trong nước hạn chế vào mùa mưa.

Với tôn mạ kim loại và sơn phủ màu, trong tháng 7/2021, tiêu thụ đạt 428.084 tấn, giảm 6,58% so với tháng trước, nhưng tăng 18,8% so với cùng kỳ 2020; trong đó xuất khẩu đạt 300.404 tấn, tăng 84,2% so với cùng kỳ 2020.



Theo đánh giá của Hiệp hội Thép Việt Nam, hiện các doanh nghiệp trong ngành đang nỗ lực sản xuất để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Các doanh nghiệp trong miền Nam gặp khó khăn do dịch bệnh, xây dựng đình trệ... nên tăng trưởng vừa qua chủ yếu từ xuất khẩu.