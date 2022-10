Xuất khẩu chậm lại, mối lo suy thoái kinh tế toàn cầu

Theo số liệu của Bộ Công Thương, sau 9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 282,3 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo tăng 17,4%, nhóm hàng nông, thủy sản tăng 15,6% và nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản tăng 44,9%. Có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, cao hơn so với 30 mặt hàng của cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, tăng trưởng tập trung ở những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như: dệt may tăng 24% và da giày tăng 36%. Dự báo tăng trưởng xuất khẩu cả năm sẽ vượt mục tiêu đặt ra khoảng 8%/năm.

Từ tháng 9/2022, nhiều dấu hiệu cho thấy, tăng trưởng xuất khẩu bắt đầu giảm với nhiều ngành hàng. (Ảnh Hoàng Hà)

Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, sau 6 tháng đầu năm xuất khẩu tăng cao thì thị trường hàng may mặc các nước quay đầu sụt giảm vào quý III. Tình hình cho thấy hiện tổng cầu hàng dệt may toàn cầu tiếp tục có những dấu hiệu sụt giảm sâu hơn nữa vào quí IV năm nay, nhất là tại các thị trường lớn như Mỹ và EU,... Lạm phát cao khiến người dân hạn chế chi tiêu đáng kể, trong đó may mặc là mặt hàng được cắt giảm chi tiêu nhiều.

Sau 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vẫn đạt con số ấn tượng với khoảng 35 tỷ USD, (bình quân mỗi tháng xuất khẩu được 3,8 đến 3,9 tỷ USD), tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng dự báo 3 tháng cuối năm chỉ xuất được từ 3,1 đến 3,2 tỷ USD. Từ nay đến cuối năm, ngành dệt may sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt đơn hàng có chiều hướng sụt giảm và đơn giá cũng sụt giảm.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cho biết, mặt hàng dệt may Việt Nam đang chịu áp lực về giá, sau khi nguồn cung giá rẻ là Trung Quốc bị ảnh hưởng. Mỹ có xu hướng gia tăng nhập hàng từ các nước có giá thấp hơn Việt Nam. Vì vậy, xuất khẩu dệt may năm 2022 với mục tiêu 43 tỷ USD khó khả thi.