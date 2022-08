Xuất khẩu bế tắc, DN của đại gia Năng 'Do thái' chao đảo

Công ty CP Vicostone (VCS) của Chủ tịch Hồ Xuân Năng (hay còn gọi là Năng ''Do thái") ước tính kết quả kinh doanh quý II với doanh thu thuần 1.725 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 439,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,8% và 16,9% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vicostone ghi nhận doanh thu 3.337 tỷ đồng, lãi trước thuế 881,2 tỷ đồng, lần lượt đi ngang và giảm gần 9% so với cùng kỳ 2021.

Năm 2022, Vicostone đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế tương ứng là 8.367 tỷ đồng và 2.413 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 18,34% và 15,06%. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Vicostone mới hoàn thành 37% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của là 2.371 tỷ đồng, tăng 374 tỷ đồng, đặc biệt tồn kho dưới dạng thành phẩm là 606 tỷ đồng, tăng 174 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Có thể thấy, năm 2022 đặc biệt khó khăn cho Vicostone.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, cổ phiếu VCS đạt 79.100 đồng/cp, giảm 31% so với mức đỉnh trong năm 2022 là 114.800 đồng/cp vào cuối tháng 3.