Xuất hiện nơi giá đất tăng gấp đôi, lo hệ lụy gì sau vụ đấu giá kỷ lục?

Your browser does not support the audio element.

Tháo chạy vì... giá mặt bằng cả trăm triệu đồng/tháng thì bán gì cho lại

Chị Minh (Hà Đông, Hà Nội) đang có nhu cầu kinh doanh đồ Nhật, chủ yếu là các mặt hàng gia dụng và mỹ phẩm, đồ trẻ em nhưng vẫn chưa chốt được mặt bằng sau vài tháng tìm kiếm, hỏi han. Chị kể ưng một căn shophouse trên trục đường Tố Hữu nhưng giá lại khoảng 100 triệu đồng/tháng. Không kham được, chị đành chuyển hướng sang mặt bằng truyền thống với mức giá nhẹ nhàng hơn.

Theo chuyên gia, bất động sản mua đắt thì cho thuê cũng sẽ phải đắt (Ảnh minh họa: N.Mạnh).

"Nếu thuê được ở khu vực này, tôi tính toán sẽ tiện nhiều thứ. Nhưng với mức thuê ấy, tôi nghĩ dù có rất đông khách cũng không lãi nổi ngần ấy để trả tiền thuê nhà. Kể cả họ có bớt cho mình vài triệu thì vẫn cao", chị Minh tâm sự.

Trao đổi với Dân trí, GS. Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết thời gian qua giá bất động sản tăng cao nhanh chóng một cách bất thường chính là sự tích tụ "bong bóng".