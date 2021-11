Xuất hiện nhiều ổ dịch COVID-19, Bình Định khẩn trương ứng phó

Các địa phương ở Bình Định như: Quy Nhơn, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão cần tập trung cao độ rà soát, xử lý triệt để các ổ dịch cũ, khoanh vùng xử lý ngay các ổ dịch mới không để lây lan ra cộng đồng. Các địa phương khác cần giám sát dịch chặt để phát hiện sớm nhất ca bệnh và bao vây, cách ly.

-Nhanh chóng tổ chức diễn tập Trạm y tế lưu động ở TP.Quy Nhơn để chủ động khi dịch tăng cao thì nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh.

-Tập trung cao độ xử lý dứt điểm các ổ dịch (phong tỏa, xét nghiệm tầm soát diện rộng, ban hành quyết định hành chính…).

-Truyền thông mạnh mẽ, nâng cao ý thức cho người dân về công tác phòng, chống dịch. Dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 cũng tuyệt đối không được chủ quan, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

-Tầm soát kỹ các đối tượng có nguy cơ cao.

Bí thư tỉnh ủy Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng cũng khẳng định: Cả hệ thống chính trị của Bình Định sẽ vào cuộc quyết liệt để phòng, chống dịch; kích hoạt các Tổ COVID-19 cộng đồng để hoạt động hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ người dân vào tỉnh Bình Định đồng thời xét nghiệm tầm soát tốt trong tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường phòng, chống dịch trong doanh nghiệp, định kỳ kiểm tra theo hướng dẫn.

