Xuất hiện nhiều ca bệnh không rõ nguồn lây, một xã ở Huế lập 16 chốt kiểm soát

Ngoài ra, các trường hợp được đi qua địa bàn xã Quảng Vinh gồm người và phương tiện không dừng, nghỉ, tiếp xúc với người đang cư trú trên địa bàn xã Quảng Vinh.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại xã Quảng Vinh ngày 1/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP đối với xã Quảng Vinh. Quyết định này nhằm đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng sau khi xã này liên tiếp có nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Xem thêm video đang được quan tâm: