Xuất hiện mô hình lớp học thông minh chuyển đổi số tại Việt Nam

“Trên thị trường hiện nay, chi phí đầu tư cho 1 lớp học thông minh thường phải mất từ 1 tỷ đến 1,2 tỷ đồng. Chi phí cho một mô hình lớp học thông minh Make in Viet Nam do Nexta triển khai chỉ bằng 1/3 so với các hãng nước ngoài", ông Đức chia sẻ.

Trong lớp học chuyển đổi số, giáo viên sẽ tương tác với học sinh thông qua bảng thông minh. Nội dung bài làm của học sinh trên tablet sẽ được đồng bộ dữ liệu với bảng. Ảnh: Trọng Đạt

Khi được hỏi về cách thức triển khai mô hình này, ông Đức cho hay, mỗi trường học có thể đầu tư một hoặc một vài phòng học thông minh.

Khi đến tiết học về chuyển đổi số hoặc làm quen với các công nghệ, nhà trường có thể bố trí việc giảng dạy tại lớp học này.

Thông qua các lớp học thông minh, ngoài việc được tương tác học tập theo một phương thức mới thú vị hơn, học sinh cũng có thể ganh đua với nhau bằng cách tham gia vào các cuộc thi trực tuyến trên nền tảng.

Đối với giáo viên, họ sẽ tiết kiệm thời gian trong việc soạn giáo án, chuẩn bị bài. Thay vào đó, giáo viên có thể tập trung dành thời gian cho việc xây dựng phương pháp giảng dạy tương tác một cách hiệu quả.

Do bài làm của học sinh được đồng bộ liên tục lên hệ thống, giáo viên sẽ biết bạn nào đang yếu ở đâu, từ đó có biện pháp hướng dẫn học sinh ôn luyện.