Xuất hiện clip người phụ nữ đốt xe máy, nghi là vụ cháy ở Phú Đô

Khi ngọn lửa bùng lên, người này bỏ ra ngoài, ngọn lửa lan sang các xe xung quanh gây nên đám cháy lớn.

Đoạn clip lan truyền trên MXH được cho là là của nhà trọ bị cháy ở Phú Đô

Không rõ đây có đúng là hiện trường của vụ cháy ở Phú Đô hay không nhưng nhìn vào thời gian hiện trên camera là lúc 18h50 phút ngày 31/3/2022, đúng vào khoảng thời gian xảy ra vụ cháy đã được thông tin. Đồng thời, khung cảnh trong camera cũng tương đồng với hình ảnh hiện trường đám cháy.