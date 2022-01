Xuất hiện clip nghi là bé gái 3 tuổi ở Hà Nội đang cấp cứu trong bệnh viện, người nồng nặc mùi thuốc trừ sâu

Dưới phần bình luận, rất nhiều người dùng mạng đã tỏ ra vô cùng xót xa, thương thay cho số phận cháu bé, đồng thời bức xúc, kịch liệt lên án hành vi vô lương tâm của người lớn và mong pháp luật sẽ sớm vào cuộc làm rõ, để người có tội phải đền tội xứng đáng.

Hình ảnh được cho là của bé gái 3 tuổi đang được cấp cứu trong bệnh viện, người nồng nặc mùi thuốc trừ sâu

Trước đó, theo chia sẻ của chị Nguyễn Thanh Huyền Anh - bác dâu của bé, được biết, trước khi cấp cứu vì bị 9 chiếc đinh găm vào sọ, cháu bé đã từng 2 lần cấp cứu suýt chết, đặc biệt có lần uống thuốc sâu và phải đưa lên bệnh viện Nhi Trung Ương khẩn cấp. Thông tin này cũng được phía Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất xác nhận, đáng chú ý chỉ khoảng 2 tháng sau đó, bé tiếp tục nhập viện với dị vật trong đường tiêu hóa.



Tại đây, cháu được xác định ngộ độc thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, chị Huyền thắc mắc rằng tại sao cháu uống được thuốc sâu bởi một đứa trẻ 3 tuổi không thể tự uống được như thế.



Dẫu vậy, thời điểm đó vì vẫn muốn hàn gắn tình cảm giữa 2 vợ chồng nên gia đình không làm lớn chuyện.

Chiều ngày 17/1, bé Đ.N.A được mẹ đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê, co giật.



Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trên sọ cháu bé có những vật thể giống kim khí găm bên trong, tổng cộng 9 chiếc trong sọ não cháu bé. Thời điểm cháu bé nhập viện có mẹ cháu đi cùng, trên đầu có chút sưng tấy. Khoảng 1 tiếng sau khi cấp cứu, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.



Khi các bác sĩ hỏi, người thân cháu bé không nói gì.



Lãnh đạo BV cũng cho biết thêm, trước đó khoảng 3 tháng, bé A. từng hôn mê sâu do ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương. 2 tháng sau đó, bé gái tiếp tục phải nhập viện ở Thạch Thất do có dị vật đường tiêu hóa.



Như vậy, chỉ trong khoảng 3 tháng, bé A. nhập viện tới 3 lần.



Cũng theo bác sĩ tại BV, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bé A. kêu đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. 2 ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày nôn 3 lần. Trước thời điểm vào viện khoảng 30 phút, bé nôn thêm 1 lần và bắt đầu lơ mơ. Khi vào tới viện, bé đã hôn mê và co giật.



Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã báo cho Công an huyện Thạch Thất.