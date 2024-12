Xuất hiện chiêu lừa mua vé ‘Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai’ và ‘Anh Trai Say Hi’

Chiêu lừa mua vé ‘Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai’, ‘Anh Trai Say Hi’ là 1 trong 3 hình thức lừa đảo trực tuyến được kẻ xấu sử dụng nhiều từ ngày 25/11 đến 1/12, vừa được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cảnh giác Mất hơn 50 triệu đồng với chiêu lừa mua vé ‘Anh Trai Say Hi’ qua mạng Theo Cục An toàn thông tin, trước sức hút của 2 chương trình âm nhạc lớn ‘Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai’ và ‘Anh Trai Say Hi’ diễn ra trong tháng 12, nhiều người hâm mộ không thể đăng ký mua được vé khi Ban tổ chức mở bán. Vì thế, họ đã tìm mua lại vé trên mạng và việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lừa đảo, khiến nhiều người bị mất tiền. Thực tế, đã có một người dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bị lừa mất 50 triệu đồng, khi mua vé xem chương trình ‘Anh Trai Say Hi’ qua hội nhóm trên mạng xã hội. Thủ đoạn của đối tượng lừa đảo thường là tạo những tài khoản mạng xã hội giả mạo, tham gia hoặc tạo những hội nhóm trao đổi, bán lại vé nhằm thu hút người dùng. Ngoài ra, đối tượng còn tung ra nhiều chiêu thức như tạo ra vé giả với hình thức tương tự như vé thật và rao bán với giá thấp hơn so với giá thị trường, người mua thường không phát hiện ra cho đến khi đến cửa vào sự kiện. Thậm chí, một số đối tượng lừa đảo yêu cầu người mua đặt cọc trước với lý do 'đảm bảo vé', sau đó biến mất và không cung cấp vé. Khuyến cáo người dân tỉnh táo khi thực hiện mua hoặc mua lại vé xem chương trình ca nhạc, sự kiện, Cục An toàn thông tin cũng lưu ý người hâm mộ tuân thủ quy định về mua bán vé theo kênh phân phối của ban tổ chức. Trường hợp sang nhượng, trước khi giao dịch, người dân cần kiểm tra độ uy tín của người bán, không vội vàng chuyển tiền nếu chưa chắc chắn về tính xác thực của giao dịch; ưu tiên các hình thức thanh toán, giao dịch trực tiếp để có thể xác định được sự uy tín của tấm vé, tránh bị trục lợi. Lừa đảo mạo danh nhân viên cơ quan thuế, yêu cầu cài app giả mạo Mới đây, sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo do đối tượng tự xưng nhân viên cơ quan thuế, một người đàn ông ở Hà Nội bị chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại và đánh cắp số tiền hơn 200 triệu đồng trong tài khoản. Theo phân tích của Cục An toàn thông tin, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là liên hệ với nạn nhân qua số điện thoại, Zalo, Facebook… để mời nạn nhân lên cơ quan thuế xác nhận thông tin, kê khai thuế điện tử. Sau đó, các đối tượng thuyết phục người dân tải ứng dụng giả mạo. Nếu người dùng đồng ý cài đặt app giả mạo, kẻ lừa đảo có thể kiểm soát, theo dõi thiết bị của người dùng, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cục An toàn thông tin đề nghị người dân không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ, tránh nguy cơ bị chiếm quyền điều khiến toàn bộ thiết bị và chiếm đoạt tài sản; không cung cấp thông tin cá nhân dưới mọi hình thức, tránh truy cập vào những đường dẫn lạ. Người dân cũng cần xác minh danh tính của đối tượng và thông tin được đối tượng yêu cầu qua kênh thông tin chính thống. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo cung cấp dịch vụ làm hộ chiếu online Lợi dụng một bộ phận người dân không thông thạo về công nghệ cũng như cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều trang, hội nhóm dẫn dụ làm dịch vụ hộ chiếu nhanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ chiếm đoạt thông tin cá nhân. Các đối tượng lừa đảo đã lập ra những website giả mạo quảng cáo dịch vụ làm hộ chiếu online thu hút hàng nghìn người dân quan tâm, với những lời quảng cáo như ‘làm passport chưa bao giờ dễ dàng đến thế’; ‘hồ sơ được gửi về tận nhà chỉ cần cung cấp thông tin và file ảnh’; ‘nhận làm hộ chiếu trực tuyến ở 63 tỉnh, thành phố’.... Cùng với đó, đối tượng cũng sẽ tạo các hội nhóm trên mạng xã hội có tên ‘Dịch vụ làm hộ chiếu nhanh’, ‘Làm hộ chiếu nhanh giá rẻ tại Hà Nội’, ‘Hộ chiếu Nhanh (Passport) Visa - Xuất nhập cảnh Việt Nam’... Ngoài ra, một số đối tượng còn lợi dụng việc này đánh cắp thông tin cá nhân của người dân nhằm thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật khác. Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không sử dụng các “dịch vụ online” được các đối tượng lạ quảng cáo trên mạng xã hội; không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc.