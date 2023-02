Xuất hiện biển số xe đắt nhất thế giới, giá hơn 3 triệu USD

Bên cạnh đó, mức giá của biển số này R cũng cao hơn gấp đôi so với mức giá dự kiến ban đầu là 1,05 triệu bảng Anh. Sở dĩ biển số xe này có mức giá cao như vậy là do chữ cái R này có liên quan đến những chiếc xe đua và là một trong những chữ số may mắn theo quan niệm của người Trung Quốc.

Nhiều người quan niệm chữ R sẽ mang lại may mắn (Ảnh: The Sun)